Disservizi aerei in vacanza? Ecco come far valere i propri diritti

I disservizi, che possono capitare, non devono essere accettati come parte inevitabile del viaggio. Spesso, infatti, chi vola ha diritto a tutele specifiche e non solo rimborsi o compensazioni economiche, specie di fronte a ritardi e cancellazioni. Ecco cosa sapere nel merito

