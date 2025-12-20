 Manovra, come funziona l’iter parlamentare e quali sono i tempi di approvazione. I DATI I Sky TG24
tabellone del senato e due grafiche di numeri

Manovra, come funziona l'iter parlamentare e quali sono i tempi di approvazione. I DATI

Dopo le frizioni interne alla maggioranza sul tema delle pensioni, potrebbero slittare i tempi di approdo della Legge di Bilancio nell'Aula del Senato. Entro il 31 dicembre il provvedimento deve ricevere l'ok definitivo da entrambe le Camere, pena l'avvio dell'esercizio provvisorio. Dal 2019 il Parlamento ha snellito la procedura di esame della finanziaria, che anche in altri Paesi europei necessita di tempi lunghi. Anche di questo si è parlato nella puntata del 19 dicembre di “Numeri", approfondimento di Sky TG24

Manovra, come funzionano l’iter parlamentare e i tempi di approvazione

tabellone del senato e due grafiche di numeri

