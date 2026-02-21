Dazi Trump, cosa succede dopo lo stop della Corte Suprema

Con sei giudici a favore e tre contrari, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato i dazi imposti, a partire dallo scorso anno, dalla seconda amministrazione guidata da Donald Trump. Chi ha sostenuto i costi maggiori dell'aggravio sulle tariffe doganali e quali saranno i potenziali effetti di questa decisione in Europa e in Italia? Di questo si è parlato nella puntata del 20 febbraio di "Numeri", approfondimento di Sky TG24