Usa, la Camera sfida Trump e vota per il blocco dei dazi al Canada

Sei repubblicani Usa hanno unito le forze con i democratici per fermare le tariffe. La misura è stata approvata con 219 voti a favore e 211 contrari. Trump prima del voto: "Chiunque voterà contro i dazi la pagherà alle elezioni, anche alle primarie"

La Camera a maggioranza repubblicana sfida Trump e vota a favore del blocco dei dazi al Canada. Sei deputati repubblicani si sono schierati con i democratici per fermare le tariffe. La misura è stata approvata con 219 voti a favore e 211 contrari.

Il voto arriva dopo le pressioni dirette di Donald Trump sui parlamentari repubblicani al Congresso: "Chiunque voterà contro i dazi la pagherà alle elezioni, anche alle primarie", aveva scritto il presidente americano sul suo social Truth, spiegando che le tariffe stanno regalando agli Stati Uniti una grande sicurezza "perché il solo nominarle spinge gli altri paesi ad accettare le nostre richieste". In un altro post, Trump aveva poi attaccato il Canada: "Si è approfittato di noi dal punto di vista commerciale per decenni. È fra i peggiori con cui avere a che fare", ha sottolineato il tycoon.