TrumpRx, rischio rincari sui farmaci venduti in Europa: ecco perché

Quali rischi corrono dunque il Vecchio Continente e l’Italia? Per Federico Spandonaro, docente dell'università degli Studi di Roma Tor Vergata, in Europa e negli Stati Uniti operano sistemi sanitari differenti e non deve sorprendere che i prezzi dei farmaci Oltreoceano siano più cari. “Le aziende farmaceutiche sono internazionali, ma la maggior parte della ricerca è americana e i soldi tornano dove il processo è iniziato. L'idea che gli americani abbiano pagato i farmaci agli europei è una lettura ingenua - spiega all’Adnkronos il presidente del Comitato scientifico di Crea Sanità -. Il sistema Usa non è universalistico, i sistemi europei garantiscono una copertura maggiore e questo vuol dire volumi maggiori di vendite”.

