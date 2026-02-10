Dopo mesi di attese e continue revisioni da parte dell’azienda produttrice, la “Trump mobile”, T1 costerà 999 dollari. Sarà disponibile solo in color oro e non sarà prodotto negli Stati Uniti ascolta articolo

È ufficiale, il “Telefono di Trump” sarà in commercio dal prossimo mese. Ad annunciarlo a The Verge Don Hendrickson ed Eric Thomas, due dirigenti della “Trump Mobile” autrice del progetto dello smartphone. Non sarà assemblato negli Stati Uniti e il prezzo di lancio sarà maggiorato rispetto a quello annunciato lo scorso anno: da 499 dollari sarà infatti venduto a 999.

Come sarà lo smartphone targato Donald Trump "T1" T1 si presenta ora con un display da 6,8 pollici e una configurazione a tre fotocamere. Sotto la scocca, lo smartphone dovrebbe ospitare un processore Qualcomm Snapdragon serie 7 e una memoria interna portata a 512 gb. Svelato a giugno dello scorso anno, il primo dispositivo di Trump Mobile sarebbe dovuto approdare nei negozi ad agosto o settembre ma l'azienda l'aveva rimandato a fine 2025. Da quel momento il design e le specifiche tecniche del prodotto sono state oggetto di continue revisioni. Il triangolo della fotocamera in stile iPhone, per esempio, è stato sostituito da tre lenti disposte verticalmente in un'isola ovale nera con la scritta "Trump Mobile" a fianco. A prima vista, dunque, è chiaro che non si tratta dello stesso telefono annunciato dall'azienda otto mesi fa . L'unica caratteristica che non ha subito alcuna modifica è legata al colore del dispositivo: sola possibilità d'acquisto, infatti, è in color oro.