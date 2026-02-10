Lo smartphone marchiato Donald Trump uscirà a marzo 2026: costi e caratteristicheTecnologia
Dopo mesi di attese e continue revisioni da parte dell’azienda produttrice, la “Trump mobile”, T1 costerà 999 dollari. Sarà disponibile solo in color oro e non sarà prodotto negli Stati Uniti
È ufficiale, il “Telefono di Trump” sarà in commercio dal prossimo mese. Ad annunciarlo a The Verge Don Hendrickson ed Eric Thomas, due dirigenti della “Trump Mobile” autrice del progetto dello smartphone. Non sarà assemblato negli Stati Uniti e il prezzo di lancio sarà maggiorato rispetto a quello annunciato lo scorso anno: da 499 dollari sarà infatti venduto a 999.
Come sarà lo smartphone targato Donald Trump “T1”
T1 si presenta ora con un display da 6,8 pollici e una configurazione a tre fotocamere. Sotto la scocca, lo smartphone dovrebbe ospitare un processore Qualcomm Snapdragon serie 7 e una memoria interna portata a 512 gb. Svelato a giugno dello scorso anno, il primo dispositivo di Trump Mobile sarebbe dovuto approdare nei negozi ad agosto o settembre ma l'azienda l'aveva rimandato a fine 2025. Da quel momento il design e le specifiche tecniche del prodotto sono state oggetto di continue revisioni. Il triangolo della fotocamera in stile iPhone, per esempio, è stato sostituito da tre lenti disposte verticalmente in un'isola ovale nera con la scritta "Trump Mobile" a fianco. A prima vista, dunque, è chiaro che non si tratta dello stesso telefono annunciato dall'azienda otto mesi fa . L'unica caratteristica che non ha subito alcuna modifica è legata al colore del dispositivo: sola possibilità d'acquisto, infatti, è in color oro.
Potrebbe interessarti
Trenta giorni con Nothing Phone (3a) Lite
Non sarà uno smartphone “Made in USA”
"Per definire un prodotto Made in Usa" ha evidenziato The Verge "è necessario soddisfare determinati standard, stabiliti e applicati dalla Federal Trade Commission". Thomas, uno dei due dirigenti, ha affermato che la nuova formulazione è stata scelta "per essere chiari e non trarre in inganno i consumatori". Via quindi la dicitura "Made in Usa", che era stata utilizzata come slogan per la presentazione del progetto, lo scorso anno. Il sito web del T1Phone aveva già rimosso il riferimento, ora c'è la conferma ufficiale.