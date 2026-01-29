Offerte Sky
Anker, power bank e adattatore per un viaggio perfetto

Giovanni Mirenna

Introduzione

Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono alle porte e se vogliamo affrontare, ad esempio, il viaggio per raggiungere i luoghi delle competizioni dei Giochi non possiamo non essere preparati. Un cellulare scarico o una presa non adatta potrebbe rovinare la nostra giornata. Abbiamo provato due prodotti Anker: Prime Power Bank da 26.250 mAh e Nano Travel Adapter. Ecco le nostre impressioni con tutte le caratteristiche.

Quello che devi sapere

Prime Power Bank, le caratteristiche

  • Capacità: 26.250 mAh, conforme alle norme TSA per il trasporto in aereo
  • Porte disponibili: 2 USB‑C fino a 140 W ciascuna + 1 USB‑A da 22,5 W.
  • Potenza totale in uscita: fino a 300 W complessivi
  • Ricarica ultra‑rapida in ingresso: fino a 250 W utilizzando entrambe le porte USB‑C; 50% in circa 13 minuti.
  • Prestazioni: 5–8 ricariche di uno smartphone top di gamma alimentazione di laptop fino a 100–140 W anche sotto carico
  • Display smart integrato: mostra lo stato di carica, la potenza in ingresso/uscita e le info su ogni porta
  • Controllo via app Bluetooth: monitoraggio in tempo reale, gestione potenza, personalizzazione display.
  • Compatibilità estesa: MacBook, iPhone, Samsung Galaxy, iPad, console portatili (Switch, Steam Deck), droni e altro
  • Contenuto della confezione: power bank, cavo USB‑C 240 W, custodia da viaggio, guida
  • Prezzo: circa 199 €

Si porta in aereo

Con una struttura solida e un design compatto nonostante la potenza offerta, l’unità si distingue subito per la sua natura “airline safe”, grazie alla capacità di 99,75 Wh che la rende trasportabile nel bagaglio a mano secondo le normative TSA. Una caratteristica non da poco per chi viaggia soprattutto in aereo.

Che potenza!

Tre porte disponibili: due USB‑C fino a 140 W e una USB‑A da 22,5 W. Permettono di alimentare contemporaneamente smartphone, tablet e persino laptop ad alta potenza, raggiungendo una potenza totale di 300 W. Nelle nostra prova abbiamo alimentato smartphone top di gamma, laptop quasi scarico e una cassa portatile. Risultato eccellente, la power bank dopo un'ora di utilizzo ha raggiunto il 50%.

Velocità di ricarica

La ricarica bidirezionale raggiunge inoltre velocità record: utilizzando entrambe le porte USB‑C, il power bank può riempirsi del 50% in soli 13 minuti, un risultato che lo colloca tra i più veloci sul mercato.

Si gestisce da app

A completare il quadro, Anker introduce un livello di controllo e monitoraggio avanzato tramite app bluetooth, che consente di visualizzare consumi, temperature e gestire manualmente la distribuzione della potenza. Funzioni particolarmente utili per chi utilizza dispositivi professionali e vuole ottimizzare ogni Watt disponibile.

Anker Nano Travel Adapter, semplicemente universale

Nel panorama degli accessori dedicati ai viaggiatori, l’Anker Nano Travel Adapter si distingue come una soluzione estremamente compatta e versatile, capace di funzionare in oltre 200 Paesi grazie ai suoi quattro tipi di prese integrate: USA, UK, Europa e Australia. In più occupa pochissimo spazio in valigia.

Le caratteristiche

 
  • Compatibilità: funziona in oltre 200 Paesi, grazie ai quattro tipi di prese integrate (USA, UK, EU, AU)
  • Supporto per quattro tipi di spine: Tipo A, Tipo I, Tipo G e Tipo C, con pin retrattili per una facile adattabilità
  • Ricarica fino a 5 dispositivi contemporaneamente: 1 presa AC + 2 porte USB‑C + 2 porte USB‑A
  • Ricarica rapida: una delle USB‑C offre fino a 20W
  • Design ultra‑compatto:  ideale per risparmiare spazio in valigia
  • Sistemi di sicurezza integrati: controllo intelligente della temperatura, protezione da sovraccarichi, otturatori di sicurezza e configurazione 2‑pin a 2‑pin per ridurre i rischi elettrici
  • Struttura solida e stabile: resta fermo nella presa anche quando sono collegati più cavi contemporaneamente
  • Prezzo: intorno ai 21 euro

Ricarica simultanea per cinque dispositivi

Uno dei principali punti di forza del Nano Travel Adapter è la sua capacità di alimentare fino a cinque dispositivi contemporaneamente. L’adattatore integra infatti una presa AC, due porte USB‑C e due USB‑A, permettendo di ricaricare in simultanea smartphone, tablet, auricolari, power bank e altri accessori essenziali per il viaggio. Una delle USB‑C supporta inoltre la ricarica rapida fino a 20W, consentendo di portare uno smartphone al 50% in circa 28 minuti.

Prese sicure

Anker ha integrato nel Nano Travel Adapter numerosi sistemi di sicurezza, tra cui protezione da sovraccarichi, controllo intelligente della temperatura e una configurazione 2‑pin a 2‑pin pensata per ridurre i rischi di shock elettrico. Tutto questo è racchiuso in uno chassis solido e stabile una volta inserito nella presa, evitando disconnessioni accidentali.

