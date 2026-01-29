Anker, power bank e adattatore per un viaggio perfetto

Tre porte disponibili: due USB‑C fino a 140 W e una USB‑A da 22,5 W. Permettono di alimentare contemporaneamente smartphone, tablet e persino laptop ad alta potenza, raggiungendo una potenza totale di 300 W. Nelle nostra prova abbiamo alimentato smartphone top di gamma, laptop quasi scarico e una cassa portatile. Risultato eccellente, la power bank dopo un'ora di utilizzo ha raggiunto il 50%.

Prime Power Bank di Anker