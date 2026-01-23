Usa fuori dall'Oms dopo procedura lanciata da Trump: ecco cosa cambia

Gli Stati Uniti hanno ufficialmente lasciato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. A un anno esatto dall’insediamento alla Casa Bianca del presidente Donald Trump l’addio è arrivato. Trump ne aveva parlato molte volte durante la campagna elettorale e aveva avviato la procedura di abbandono tramite un ordine esecutivo proprio il primo giorno del suo secondo mandato

L’Organizzazione impiega più di 9.400 dipendenti, divisi tra sei uffici regionali e dispone di un budget annuale di circa 4 miliardi di dollari.

L’Oms è l’agenzia dell’Onu che si occupa di salute e gli Stati Uniti erano tra i suoi principali funzionari: ne hanno fatto parte per ben 77 anni. Fino ad oggi erano 194 gli Stati membri, l’Italia ha aderito al Trattato istitutivo l’11 aprile 1947. Anche il Presidente argentino Milei ha annunciato la stessa decisione il 5 febbraio 2025.

Le motivazioni

La decisione di Washington, concretizzatasi con un ordine esecutivo firmato 365 giorni fa, è stata motivata dalla gestione della pandemia di COVID-19 da parte dell'agenzia delle Nazioni Unite, considerata dai repubblicani “costellata da fallimenti". Non solo, ci sarebbero anche motivazioni economiche: la quota con cui gli Stati Uniti contribuivano al funzionamento è stata giudicata troppo alta dal presidente Usa. Trump era stato molto critico con l’OMS durante la pandemia, ne aveva contestato spesso le scelte adducendo giustificazioni basate spesso su teorie antiscientifiche e complottiste. Il tycoon aveva anche accusato l’organizzazione di essere troppo accondiscendete con la Cina di Xi Jinping.

In queste ore - riporta “Politico” - dovrebbe entrare in vigore quell'ordine esecutivo anche se i funzionari dell'Oms potrebbero non accettarlo ufficialmente a causa delle quote non pagate dagli Stati Uniti negli ultimi due anni. Una settimana fa il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus - in scadenza nel 2027 - tornando sul tema con i giornalisti aveva detto che la decisione è "una perdita per gli Stati Uniti e il resto del mondo", e "mette in pericolo la sicurezza degli Stati Uniti e del resto del mondo".