Il presidente americano Donald Trump lancia il sito TrumpRx.org per la vendita diretta di farmaci, nell'ambito del suo piano per abbassare il costo delle medicine negli Stati Uniti. Il sito consentirà ai pazienti di comprare alcuni prodotti a prezzi scontati, negoziati dall'amministrazione americana. "I prezzi caleranno in modo significativo", ha spiegato Trump fornendo gli esempi dell'Ozempic, il cui costo scenderà considerevolmente, e dell'insulina di Eli Lilly. "Nell'accordo raggiunto con le maggiori compagnie farmaceutiche sono previsti anche loro investimenti negli Stati Uniti", ha aggiunto il presidente Usa.