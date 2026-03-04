Lavoro, i 10 trend del mercato nel 2026 secondo gli esperti

Introduzione

Chiedere un periodo di stop per ricaricare le energie mentali o assentarsi per assistere il proprio animale domestico non è più un’idea stravagante. L’universo professionale sta vivendo una metamorfosi profonda: intelligenza artificiale, nuove generazioni, trasformazioni culturali e lavoro agile stanno ridisegnando abitudini e regole con una rapidità inedita. Archiviata la narrazione del “ritorno alla scrivania” post Covid, si apre una fase fatta di nuovi linguaggi, modelli organizzativi inediti e cambiamenti strutturali. Ecco cosa sapere