Lavoro, i 10 trend del mercato nel 2026 secondo gli esperti

Lavoro, dal task pausing alla naked resignation: i 10 trend del 2026 secondo gli esperti
Chiedere un periodo di stop per ricaricare le energie mentali o assentarsi per assistere il proprio animale domestico non è più un’idea stravagante. L’universo professionale sta vivendo una metamorfosi profonda: intelligenza artificiale, nuove generazioni, trasformazioni culturali e lavoro agile stanno ridisegnando abitudini e regole con una rapidità inedita. Archiviata la narrazione del “ritorno alla scrivania” post Covid, si apre una fase fatta di nuovi linguaggi, modelli organizzativi inediti e cambiamenti strutturali. Ecco cosa sapere
Un legame diverso tra persone e impresa
Non si parla più soltanto di flessibilità. Al centro emergono autonomia, fiducia, chiarezza e ricerca di significato. I modelli tradizionali non riescono più a rispondere alle esigenze di tutti. Come ha dichiarato ad Agi Debora Moretti, Co-CEO di Zeta Service, le aziende capaci di ripensare leadership, cultura e sistemi di gestione potranno ottenere un vantaggio competitivo reale. Non è questione di inseguire tendenze effimere, ma di riprogettare il lavoro in modo organico.
Un mercato che accelera
Le trasformazioni in corso non sono fenomeni passeggeri. Tecnologie emergenti, aspettative generazionali e nuovi criteri di identità professionale stanno modificando le logiche di produzione e presenza. Interpretare questi segnali significa crescere, soprattutto nelle funzioni dedicate alle Risorse Umane, oggi chiamate a guidare il cambiamento.
Strategia, HR e trasparenza
Nel 2026 la complessità richiederà risposte strutturate. Servizi integrati di amministrazione del personale e payroll diventano strumenti chiave per costruire modelli sostenibili. La trasparenza salariale, ad esempio, non è solo un adeguamento normativo ma un intervento che incide su valutazioni, percorsi di carriera e fiducia interna.
Tra i trend del 2026 ci sono i congedi su misura
Secondo Francesca Verderio, Training & Development Practice Leader dell’area consulenza HR di Zeta Service, sono dieci le direttrici globali destinate a incidere sull’organizzazione del lavoro nel prossimo anno. Una di queste sono i congedi su misura: le progressive leave policies ampliano il concetto di permesso, non solo maternità o malattia, ma anche esigenze personali come la cura di un animale o appuntamenti rilevanti. Le aziende più evolute modellano le policy sui bisogni reali, puntando su benessere e coinvolgimento.
Competenze oltre i titoli
La new-collar workforce mette in discussione il primato del titolo accademico. Come evidenziato da Harvard Business Review, sempre più professionisti ottengono ruoli chiave grazie alle abilità concrete, non al pedigree formativo.
Ibridazione silenziosa
Nonostante la riapertura degli uffici, molte organizzazioni continuano a sostenere formule ibride, talvolta senza proclami. Fortune sottolinea come questo approccio favorisca il benessere, se fondato su responsabilità e obiettivi chiari più che sul controllo orario.
Stipendi alla luce del sole
Con il recepimento della Direttiva UE 2023/970, anche l’Italia introdurrà obblighi stringenti sulla trasparenza retributiva: fasce salariali negli annunci, divieto di chiedere lo storico degli stipendi e accesso ai dati medi per genere. Un cambiamento culturale prima ancora che normativo.
L’AI nascosta
Secondo GlobeNewswire, circa metà dei lavoratori utilizza strumenti di intelligenza artificiale senza dichiararlo ai superiori. L’AI è ormai un alleato silenzioso che potenzia produttività e creatività, anche quando resta informale.
Pausa e salute mentale
Da non sottovalutare anche le direttrici legate al proprio benessere interiore. Una di queste è il task pausing, che ribalta la logica della frenesia continua. Interrompere consapevolmente un’attività per ricalibrare priorità e tempi non significa procrastinare, ma scegliere il momento più strategico per intervenire. Per la Generazione Z, inoltre, prendersi un giorno di pausa per stress intenso non è debolezza ma tutela del benessere psicologico. Le imprese devono tradurre le dichiarazioni sul wellbeing in policy concrete, formazione manageriale e ambienti inclusivi.
Spazi per concentrarsi
L’alone working evidenzia come il rientro in presenza possa generare sovraccarico cognitivo. Rumore e interruzioni rendono necessario ripensare gli ambienti: zone silenziose, aree dedicate al lavoro profondo e alternanza equilibrata tra collaborazione e concentrazione.
Carriere flessibili e dimissioni senza rete
Vanno tenuti in giusta considerazione anche altri fattori. Il remote spouse, ad esempio, racconta un nuovo equilibrio nelle coppie: grazie al lavoro a distanza, uno dei partner può sostenere la crescita professionale dell’altro. La flessibilità diventa così leva di attrattività e competitività per le imprese. La naked resignation rappresenta la scelta di lasciare senza alternative immediate quando stress e mancanza di senso superano la soglia di tolleranza. Non è impulsività, ma segnale di disallineamento culturale.
