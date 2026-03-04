Lavoro, i 10 trend del mercato nel 2026 secondo gli esperti

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lavoro, dal task pausing alla naked resignation: i 10 trend del 2026 secondo gli esperti

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Chiedere un periodo di stop per ricaricare le energie mentali o assentarsi per assistere il proprio animale domestico non è più un’idea stravagante. L’universo professionale sta vivendo una metamorfosi profonda: intelligenza artificiale, nuove generazioni, trasformazioni culturali e lavoro agile stanno ridisegnando abitudini e regole con una rapidità inedita. Archiviata la narrazione del “ritorno alla scrivania” post Covid, si apre una fase fatta di nuovi linguaggi, modelli organizzativi inediti e cambiamenti strutturali. Ecco cosa sapere

Quello che devi sapere

Un legame diverso tra persone e impresa

Non si parla più soltanto di flessibilità. Al centro emergono autonomia, fiducia, chiarezza e ricerca di significato. I modelli tradizionali non riescono più a rispondere alle esigenze di tutti. Come ha dichiarato ad Agi Debora Moretti, Co-CEO di Zeta Service, le aziende capaci di ripensare leadership, cultura e sistemi di gestione potranno ottenere un vantaggio competitivo reale. Non è questione di inseguire tendenze effimere, ma di riprogettare il lavoro in modo organico.

 

Per approfondire: Crisi del primo giorno di lavoro, 71% in Italia ha pensato di lasciare dopo un solo giorno

1/11

Un mercato che accelera

Le trasformazioni in corso non sono fenomeni passeggeri. Tecnologie emergenti, aspettative generazionali e nuovi criteri di identità professionale stanno modificando le logiche di produzione e presenza. Interpretare questi segnali significa crescere, soprattutto nelle funzioni dedicate alle Risorse Umane, oggi chiamate a guidare il cambiamento.

 

Per approfondire: Infortunio sul lavoro durante smart working, copertura e risarcimento: cosa sapere

2/11
pubblicità

Strategia, HR e trasparenza

Nel 2026 la complessità richiederà risposte strutturate. Servizi integrati di amministrazione del personale e payroll diventano strumenti chiave per costruire modelli sostenibili. La trasparenza salariale, ad esempio, non è solo un adeguamento normativo ma un intervento che incide su valutazioni, percorsi di carriera e fiducia interna.

3/11

Tra i trend del 2026 ci sono i congedi su misura

Secondo Francesca Verderio, Training & Development Practice Leader dell’area consulenza HR di Zeta Service, sono dieci le direttrici globali destinate a incidere sull’organizzazione del lavoro nel prossimo anno. Una di queste sono i congedi su misura: le progressive leave policies ampliano il concetto di permesso, non solo maternità o malattia, ma anche esigenze personali come la cura di un animale o appuntamenti rilevanti. Le aziende più evolute modellano le policy sui bisogni reali, puntando su benessere e coinvolgimento.

4/11
pubblicità

Competenze oltre i titoli

La new-collar workforce mette in discussione il primato del titolo accademico. Come evidenziato da Harvard Business Review, sempre più professionisti ottengono ruoli chiave grazie alle abilità concrete, non al pedigree formativo.

5/11

Ibridazione silenziosa

Nonostante la riapertura degli uffici, molte organizzazioni continuano a sostenere formule ibride, talvolta senza proclami. Fortune sottolinea come questo approccio favorisca il benessere, se fondato su responsabilità e obiettivi chiari più che sul controllo orario.

6/11
pubblicità

Stipendi alla luce del sole

Con il recepimento della Direttiva UE 2023/970, anche l’Italia introdurrà obblighi stringenti sulla trasparenza retributiva: fasce salariali negli annunci, divieto di chiedere lo storico degli stipendi e accesso ai dati medi per genere. Un cambiamento culturale prima ancora che normativo.

7/11

L’AI nascosta

Secondo GlobeNewswire, circa metà dei lavoratori utilizza strumenti di intelligenza artificiale senza dichiararlo ai superiori. L’AI è ormai un alleato silenzioso che potenzia produttività e creatività, anche quando resta informale.

8/11
pubblicità

Pausa e salute mentale

Da non sottovalutare anche le direttrici legate al proprio benessere interiore. Una di queste è il task pausing, che ribalta la logica della frenesia continua. Interrompere consapevolmente un’attività per ricalibrare priorità e tempi non significa procrastinare, ma scegliere il momento più strategico per intervenire. Per la Generazione Z, inoltre, prendersi un giorno di pausa per stress intenso non è debolezza ma tutela del benessere psicologico. Le imprese devono tradurre le dichiarazioni sul wellbeing in policy concrete, formazione manageriale e ambienti inclusivi. 

9/11

Spazi per concentrarsi

L’alone working evidenzia come il rientro in presenza possa generare sovraccarico cognitivo. Rumore e interruzioni rendono necessario ripensare gli ambienti: zone silenziose, aree dedicate al lavoro profondo e alternanza equilibrata tra collaborazione e concentrazione.

10/11
pubblicità

Carriere flessibili e dimissioni senza rete

Vanno tenuti in giusta considerazione anche altri fattori. Il remote spouse, ad esempio, racconta un nuovo equilibrio nelle coppie: grazie al lavoro a distanza, uno dei partner può sostenere la crescita professionale dell’altro. La flessibilità diventa così leva di attrattività e competitività per le imprese. La naked resignation rappresenta la scelta di lasciare senza alternative immediate quando stress e mancanza di senso superano la soglia di tolleranza. Non è impulsività, ma segnale di disallineamento culturale.

 

Per approfondire: Nomadi digitali, cosa sapere sul visto per i lavoratori da remoto: come sta funzionando

11/11
pubblicità

Leggi anche

Economia

Guerra in Iran, 166 euro in più per le bollette di luce e gas. I dati

Economia

Lavoro, i 10 trend del mercato nel 2026 secondo gli esperti

Economia

Conti correnti, come funzionano i controlli fiscali delle Entrate?

Economia

Modello 730/2026, ecco come cambiano bonus e detrazioni

Economia

Riforma edilizia, si potranno ottenere bonus anche per abusi sanati