Secondo quanto riportato nella nota il punto cardine dell'incontro "è stato definire i perimetri degli interventi riconducibili ai diversi titoli edilizi, definire gli interventi e porre l'accento sulla necessità di adottare procedure unificate su tutto il territorio nazionale, superando le diversità ad oggi esistenti da regione a regione, concordando con l'esigenza di delimitare i principi fondamentali della legislazione statale e concorrente, anche attraverso la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) e tracciare i corretti perimetri tra normative edilizie e urbanistiche”. Inoltre “una volta visionate e definite le linee di principio contenute nel testo bollinato, i presidenti delle professioni tecniche si sono resi disponibili per ulteriori incontri al fine di dare il loro contributo, visto che operano da sempre nel settore e che dovranno applicate direttamente le nuove disposizioni in materia edilizia contenute nel testo”.