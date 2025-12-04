Edilizia, oggi la riforma sul tavolo del Cdm: ecco cosa prevede

"Il Testo unico - ha spiegato il titolare del Mit, Matteo Salvini, nei giorni scorsi - va a riordinare una materia che dopo 25 anni evidentemente aveva bisogno di una cornice unitaria e quindi di una semplificazione". Il ministro ha poi aggiunto che il "salva casa non è un pacchetto chiuso". "Una norma - ha detto - partita dalla realtà quotidiana di milioni di immobili fuori mercato, non vendibili, non ristrutturabili e non abitabili per piccole difformità interne che non ne mettevano ovviamente in discussione la qualità strutturale. È stato un piccolo mattoncino di un puzzle che ha fatto ripartire il settore delle compravendite e degli affitti. Sicuramente questa semplificazione e certezza della norma è stata uno dei fattori che hanno rilanciato il settore". "La legge delega sul Testo unico dell'edilizia e delle costruzioni - ha annunciato Salvini - vuole andare a mettere ordine sullo stato legittimo dell'immobile, vuole fare chiarezza su quali sono gli interventi e gli strumenti. Un settore che merita certezze. Il mio obiettivo è arrivare a fine mandato con il salva casa perfettamente funzionante e applicato da Comuni e Regioni e per questo sto collaborando con gli Enti locali perché non ci siano distonie nella sua applicazione e mancanze di diritti dei cittadini".

