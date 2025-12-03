Riforma edilizia, in arrivo sanatoria degli abusi “storici”. Cosa cambia

Salvini: “Dopo 25 anni serve semplificazione”

Nei giorni scorsi il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, aveva annunciato l’arrivo in Consiglio dei ministri il Testo unico dell'edilizia e delle costruzioni. "Il Testo unico va a riordinare una materia che dopo 25 anni evidentemente aveva bisogno di una cornice unitaria e quindi di una semplificazione". Il vicepremier in quell’occasione aveva spiegato che il "salva casa non è un pacchetto chiuso. Una norma partita dalla realtà quotidiana di milioni di immobili fuori mercato, non vendibili, non ristrutturabili e non abitabili per piccole difformità interne che non ne mettevano ovviamente in discussione la qualità strutturale. È stato un piccolo mattoncino di un puzzle che ha fatto ripartire il settore delle compravendite e degli affitti. Sicuramente questa semplificazione e certezza della norma è stata uno dei fattori che hanno rilanciato il settore".

Salvini: “Il settore merita certezze”

Il vicepremier aveva aggiunto che “la legge delega sul Testo unico dell'edilizia e delle costruzioni vuole andare a mettere ordine sullo stato legittimo dell'immobile, vuole fare chiarezza su quali sono gli interventi e gli strumenti. Un settore che merita certezze. Il mio obiettivo è arrivare a fine mandato con il salva casa perfettamente funzionante e applicato da Comuni e Regioni e per questo sto collaborando con gli Enti locali perché non ci siano distonie nella sua applicazione e mancanze di diritti dei cittadini". Salvini aveva quindi spiegato che il piano casa parte con "una dotazione di 660 milioni pubblici ai quali voglio aggiungere risorse private". Ha quindi citato le difficoltà dei giovani come l'affitto come "una sorta di anticipo sul prezzo di acquisto e riscatto finale, come una sorta di salvadanaio".