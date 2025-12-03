Riforma edilizia, in arrivo sanatoria degli abusi “storici”. Cosa cambia

Secondo le indiscrezioni, dovrebbe diventare più facile sanare gli immobili realizzati prima del 1° settembre 1967. Inoltre ci sarà "rinnovata enfasi sul meccanismo del silenzio-assenso o del silenzio-devolutivo in caso di inerzia dell'amministrazione competente"
Arriva la riforma dell'edilizia. Nel Consiglio dei ministri di domani sarà esaminato il ddl delega per la revisione del Tue, il Testo unico del settore. Gli obiettivi vanno dalla semplificazione delle procedure alla digitalizzazione, dal superamento della frammentazione regionale al riordino dei titoli edilizi. In particolare, per assicurare la certezza dei tempi dei procedimenti, si dovranno definire meccanismi procedurali che assicurino il rispetto di "termini perentori, eventualmente prevedendo - si legge nella relazione illustrativa al ddl - poteri sostitutivi o soluzioni per superare i blocchi derivanti da ritardi o disaccordi tra amministrazioni coinvolte".
La sanatoria per gli abusi “storici”
Per ridurre poi i termini previsti per il rilascio o la formazione dei titoli edilizi e contrastare "l'immobilismo burocratico", si porrà "rinnovata enfasi sul meccanismo del silenzio-assenso o del silenzio-devolutivo in caso di inerzia dell'amministrazione competente". Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, dovrebbero diventare perentori i termini entro cui le amministrazioni coinvolte devono dare il via libera alle sanatorie, altrimenti scatterà il silenzio-assenso: cioè la richiesta di sanatoria, in caso di mancata decisione da parte dell’amministrazione, si intenderà approvata. Inoltre dovrebbe diventare più facile sanare gli immobili realizzati prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della cosiddetta Legge Ponte.
Leggi anche
Napoli, 34% nuove costruzioni abusive e pratiche condoni inevase: dati
Salvini: “Dopo 25 anni serve semplificazione”
Nei giorni scorsi il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, aveva annunciato l’arrivo in Consiglio dei ministri il Testo unico dell'edilizia e delle costruzioni. "Il Testo unico va a riordinare una materia che dopo 25 anni evidentemente aveva bisogno di una cornice unitaria e quindi di una semplificazione". Il vicepremier in quell’occasione aveva spiegato che il "salva casa non è un pacchetto chiuso. Una norma partita dalla realtà quotidiana di milioni di immobili fuori mercato, non vendibili, non ristrutturabili e non abitabili per piccole difformità interne che non ne mettevano ovviamente in discussione la qualità strutturale. È stato un piccolo mattoncino di un puzzle che ha fatto ripartire il settore delle compravendite e degli affitti. Sicuramente questa semplificazione e certezza della norma è stata uno dei fattori che hanno rilanciato il settore".
Salvini: “Il settore merita certezze”
Il vicepremier aveva aggiunto che “la legge delega sul Testo unico dell'edilizia e delle costruzioni vuole andare a mettere ordine sullo stato legittimo dell'immobile, vuole fare chiarezza su quali sono gli interventi e gli strumenti. Un settore che merita certezze. Il mio obiettivo è arrivare a fine mandato con il salva casa perfettamente funzionante e applicato da Comuni e Regioni e per questo sto collaborando con gli Enti locali perché non ci siano distonie nella sua applicazione e mancanze di diritti dei cittadini". Salvini aveva quindi spiegato che il piano casa parte con "una dotazione di 660 milioni pubblici ai quali voglio aggiungere risorse private". Ha quindi citato le difficoltà dei giovani come l'affitto come "una sorta di anticipo sul prezzo di acquisto e riscatto finale, come una sorta di salvadanaio".