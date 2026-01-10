Consumi e risparmi, come rimettere in ordine i conti familiari

Il primo passo è una fotografia onesta della propria situazione economica, quella che Casario definisce la “pagella finanziaria”. Un esercizio che risponde a tre domande fondamentali: quanto ho guadagnato nell’ultimo anno? Quanto ho speso in totale? E il saldo finale è un surplus o un deficit? Il passaggio chiave è considerare risparmi e investimenti come vere e proprie spese. "Se includi anche quelli tra le uscite e scopri che a fine anno ti avanzano comunque dei soldi", chiarisce Casario, "quel numero racconta molto più di quanto immagini. Sono risorse rimaste ferme, senza uno scopo. È il tuo potenziale inespresso e indica quanto potresti migliorare senza stravolgere lo stile di vita”.

