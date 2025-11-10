Risparmi, italiani mettono da parte per paura e spendono per piacere

Una visione condivisa anche da Acri-Ipsos che, in occasione della Giornata del Risparmio che si tiene tradizionalmente a fine ottobre, ha evidenziato un quadro più fosco rispetto al 2024, invece improntato a un cauto ottimismo. Come sottolinea l’indagine, preoccupa "la crescita dell'ansia da mancanza di risparmio, anche perché la capacità effettiva di accantonare si riduce". E per i prossimi 12 mesi si attende una ulteriore compressione della capacità di risparmio. E malgrado gli sforzi del comparto finanziario e dello stesso governo (sia in maniera indiretta sia tramite le emissioni di Btp Valore) molte risorse delle famiglie restano parcheggiate sui conti correnti e rifuggono da investimenti più sofisticati.