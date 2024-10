Giornata mondiale del risparmio, consigli per spendere meno

Il prossimo inverno, per i motivi che noi tutti conosciamo, promette di essere difficile non solo per le gelide temperature ma anche e soprattutto per la spinosa questione del caro bollette. Ecco qualche consiglio per ridurre lo spreco (e risparmiare in bolletta) in casa e, soprattutto, in cucina:

spegnete le luci quando non vi servono e non lasciate in stand by gli apparecchi elettronici;

poggiate il coperchio sulle pentole quando bolle l’acqua ed evitate che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola;

sbrinate frequentemente il frigorifero così che non debba consumare più energia per tenere al fresco gli alimenti;

riutilizzate l’acqua in eccesso del rubinetto per innaffiare le piante.