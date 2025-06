Viaggi all’estero, qual è la carta migliore per pagare: i consigli

Se in area euro pagare non è particolarmente diverso rispetto all’Italia, in quanto non ci sono commissioni, differente è il caso dei Paesi extra Ue. In questi luoghi bisogna considerare il tasso di cambio che, molto spesso, viene incrementato di un importo percentuale, definito nelle condizioni contrattuali della carta. Come riporta il Corriere della Sera, l’Osservatorio Segugio.it ha analizzato le proposte di 23 istituti bancari attivi sul mercato italiano e di 54 carte di pagamento per verificare i possibili i costi da sostenere per le transazioni all’estero.

