Introduzione

Se si decide di partire per un Paese all’estero, che sia nell’area Sepa oppure fuori, è opportuno verificare se le proprie carte sono attive e rimuovere anche eventuali blocchi presenti. Inoltre, sia nei prelievi internazionali che nei negozi potrebbero esserci delle commissioni, che variano a seconda del Paese in questione. In caso di furto è sempre possibile bloccare la carta e ottenere una sostitutiva d’emergenza.

Quando a spostarsi sono i minori, per esempio per una vacanza studio, il mezzo migliore è affidarsi a una carta prepagata: non ha bisogno di essere collegata a un conto corrente, è ricaricabile anche a distanza e permette di non preoccuparsi del cambio nei pagamenti.