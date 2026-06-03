Sono invece escluse le unità immobiliari considerate di pregio, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, così come gli immobili locati a terzi e quelli destinati a usi diversi da quello abitativo. Lo sconto si applica anche alle relative pertinenze, come autorimesse, cantine e locali di deposito, fermo restando il limite di una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale. Per poter usufruire dell’agevolazione è necessario che siano rispettati contemporaneamente alcuni requisiti: il proprietario deve risiedere nello stesso Comune in cui si trova l’immobile dato in comodato, il familiare che lo riceve deve utilizzarlo come propria abitazione di residenza e il comodante non può possedere più di due immobili abitativi complessivi.