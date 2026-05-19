Imu 2026, a chi spetta lo sconto del 50%? Cosa sapere

Seguendo questi criteri si vede come sia esclusa la possibilità di ottenere lo sconto Imu per comodato fra fratelli o fra nonni e nipoti. Uno dei limiti più restrittivi riguarda la proprietà perché il comodante può possedere solo l’immobile concesso in comodato e, al massimo, anche un altro immobile adibito ad abitazione principale. Se il contribuente possiede ulteriori immobili, anche in altri Comuni, perde dunque il diritto all’agevolazione.