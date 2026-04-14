IMU 2026, dalle scadenze alle nuove aliquote comunali. Cosa sapere

Lo scorso novembre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto rilevanti novità proprio nel prospetto delle aliquote comunali. In sintesi, rispetto a prima, il sistema si è fatto meno complicato. In precedenza, i Comuni potevano scegliere quale aliquota applicare sulla base di una casistica composta da centinaia di migliaia di esempi. Adesso è scattato l’obbligo, per tutti i Comuni d’Italia, di attenersi a una serie di “criteri uniformi”, riducendo di molto la casistica e rendendo così più facile e più prevedibile per i contribuenti capire quanto si dovrà versare.