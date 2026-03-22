Per accedere all’agevolazione è necessario rispettare regole precise, soprattutto in materia di pagamenti e documentazione. Le spese devono essere tracciabili e non è ammesso l’uso del contante. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale specifico per agevolazioni fiscali. Il bonifico deve contenere la causale con riferimento alla normativa, il codice fiscale del beneficiario e la partita IVA o codice fiscale dell’impresa. L’assenza anche di uno solo di questi elementi può comportare la perdita del diritto alla detrazione. Inoltre, è indispensabile conservare fatture, ricevute e documenti tecnici per eventuali controlli.