Bonus edilizi, quali errori rischiano di annullare le detrazioni

A determinare la compromissione dei bonus sono anche errori di classificazione dell’immobile. Oltre all’esenzione dal versamento dell’Imu, l’abitazione principale è destinataria di aliquote più alte, pari al 50%, per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica. Per le seconde case, invece, lo sconto previsto nel 2026 scende al 36%. Un cambio “last minute” della residenza non è sufficiente a spuntare l’aliquota più alta: Agenzia delle Entrate incrocia i dati con le utenze domestiche e se i consumi sono prossimi allo zero, la detrazione è oggetto di contestazione con possibili sanzioni amministrative fino al 120%.