Una norma da inserire nel prossimo decreto fiscale per ridurre il numero di contenziosi a carico dei cittadini comuni che hanno agito in buona fede, senza però proteggere chi ha commesso abuso o frodi
Il governo sarebbe al lavoro per introdurre na norma per tutelare i cittadini che, pur agendo in buona fede, per responsabilità non loro hanno commesso delle irregolarità nell'usufruiire del Superbonus. Lo riporta il Sole 24 ore secondo cui il governo vorrebbe inserire la norma nel prossimo decreto fiscale. L’ipotesi è quella di introdurre un’imposta sostitutiva che permetterebbe di definire le pendenze con il fisco.
Come funziona la norma e in quali casi può essere applicata
La misura che l’esecutivo starebbe mettendo a punto mira ad introdurre una sanatoria fiscale che permetta al cittadino di liberarsi da pendenze con l’Agenzia delle Entrate, senza ulteriori sanzioni, attraverso il versamento di una quota d’imposta sostitutiva che verrebbe calcolata sul beneficio incassato in maniera irregolare. Tra i casi in cui il Salva Condomini dovrebbe intervenire: errori negli stati di avanzamento lavori, asseverazioni non corrette e cantieri non completi. In parole povere, il contribuente che ha subito una di queste situazioni potrà pagare una tassa che sarà proporzionale ai benefici che ha percepito e questo gli permetterà di evitare lunghi contenziosi.
Perché questa misura è importante
La misura di rende necessaria perchè, in base allo stato attuale, l’impianto normativo del 110% prevede che, anche di fronte ad errori commessi da tecnici o imprese e nel caso di cantieri bloccati, sia il cittadino a dover rispondere del mancato rispetto dei requisiti. Il risultato? Una possibile revoca totale della detrazione.
E i General Contractor?
Per chiudere la “stagione dei Superbonus” limitando i danni, oltre ai condomini, il decreto potrebbe contenere una misura anche per i General Contractor. L’Agenzia delle Entrate sta già consentendo a molte imprese capofila di detrarre la differenza tra fatturato al committente e quanto pagato ai subappaltatori. Per evitare che vengano imposti nuovi blocchi dei cantieri, l’ipotesi è quella di introdurre una norma che consenta ai Contractor il versamento delle sole imposte non versate su tali importi, senza che vengano applicate loro sanzioni o interessi.
Enea: a gennaio detrazioni maturate superano i 130 mld
Al 31 gennaio 2026 l'onere a carico dello Stato per il superbonus edilizio supera di poco i 130 miliardi di euro (detrazioni maturate per i lavori conclusi). Lo si legge nel report mensile dell'Enea. Il totale degli investimenti ammessi a detrazione per il Superbonus 110% ammonta a 124 miliardi e 241 milioni di euro. Il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione è stato di 120 miliardi e 663 milioni. Gli immobili interessati dallo sgravio sono 502.919 di cui 139.912 condomini, 245.583 edifici unifamiliari, 117.419 unità immobiliari funzionalmente indipendenti e 5 edifici aperti al pubblico. Come spiegato dal Sole 24 Ore, gran parte delle operazioni realizzate nei condomini ha seguito lo schema del general contractor e per questa tipologia di immobili sono maturate, al 31 dicembre scorso, circa 81,5 miliardi di agevolazioni.