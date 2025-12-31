Tra le detrazioni confermate per il 2026 troviamo il bonus ristrutturazioni, che resta fissata al 50% ma con un percorso di ridimensionamento già tracciato per gli anni successivi. Dal 2027, infatti, l’aliquota scenderà al 36% per gli interventi effettuati sull’abitazione principale da parte dei proprietari o titolari di diritti reali, mentre per gli altri immobili la riduzione scatterà già dal 2026 e sarà ulteriormente accentuata al 30% l’anno seguente. Restano in vigore nel 2026 anche le due percentuali del 36% e del 50% previste per ecobonus e sismabonus: il primo continua a sostenere gli interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica, come la sostituzione degli infissi, l’installazione di pompe di calore o le opere di isolamento termico, mentre il secondo è destinato alla riduzione del rischio sismico degli edifici situati nelle aree classificate a maggiore pericolosità. Parallelamente si chiude definitivamente la stagione del superbonus, che dopo i progressivi irrigidimenti degli ultimi anni non viene prorogato, salvo limitate eccezioni legate a contesti particolari come le zone colpite da eventi sismici: l’agevolazione introdotta durante l’emergenza pandemica, che aveva consentito di recuperare fino al 110% delle spese sostenute per interventi “trainanti” e “trainati”, esce così dal perimetro ordinario degli incentivi fiscali.

