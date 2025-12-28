Cambia l’Isee: dalla prima casa ai controlli, ecco le novità nel 2026

A cambiare sono poi anche le scale di equivalenza, cioè i coefficienti utilizzati per mettere in rapporto il reddito e il patrimonio di una famiglia con il numero dei componenti del nucleo. Lo scopo di questi coefficienti è quello di evitare che situazioni sostanzialmente diverse vengano calcolate allo stesso modo solamente sulla base di un reddito simile. E dunque le scale vengono maggiorate di 0,1 in caso di famiglie con due figli, 0,25 se i figli sono tre, 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 per quei nuclei composti da almeno cinque figli. Queste nuove regole, come visto anche prima, non valgono però per tutte le misure: sono attiva infatti elusivamente per l’Assegno di inclusione, l’assegno unico per i figli a carico, il bonus nido, il supporto domiciliare per i bambini con meno di tre anni e patologie croniche e per l’assegno per ogni figlio nato o adottato.