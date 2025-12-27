Case, l'Italia è il Paese europeo in cui i prezzi sono scesi di più

Un dato interessante riguarda la sensazione di essere discriminati quando si sta cercando una casa. La media Ue nel 2024 è bassa, intorno al 6% analizzando gli ultimi 5 anni. I paesi in cui la percentuale di chi ha ammesso di essersi sentito discriminato almeno una volta è più alta sono la Spagna e la Slovenia (entrambe al 9%). Quelli in cui il dato è più basso, sotto l’1%, sono Croazia, Ungheria, Italia e Romania.

