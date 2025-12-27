Offerte Sky
Case, l'Italia è il Paese europeo in cui i prezzi sono scesi di più. Ma non per affitti

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Il rapporto sull’housing in Europa nel 2025, pubblicato da Eurostat, rivela un trend particolare che l’Italia condivide con Cipro. In questi due Paesi il costo degli immobili è sceso più che nel resto d’Europa tra il 2010 e il 2024. Nello specifico, l’analisi riporta che per quanto riguarda i prezzi delle case, “in totale c’è stato un aumento del 53% tra il 2010 e il 2024” nell’Unione e “ci sono stati aumenti in tutti i Paesi dell’Ue tranne Italia e Cipro”. Lo Stivale condivide invece con gli altri Stati europei l’aumento dei prezzi delle case in affitto, costante negli ultimi anni. 

Quello che devi sapere

I dati sui prezzi delle case in Italia

Tra il 2010 e il 2024 i prezzi delle nuove case, ovvero quelle acquistate in edifici appena costruiti, in Italia è salito del 23%. L’incremento è decisamente inferiore alla media europea che si attesta al 56% con punte del 172% in Ungheria, del 145% in Bulgaria e del 137% in Romania. Riguardo ai prezzi delle case riferiti al “mercato delle abitazioni acquistate dalle famiglie”, dal 2010 il valore in Italia è sceso del 5,5%. Nel 2019 il calo aveva raggiunto il -16,6% rispetto al 2010, poi c’è stata una ripresa importante. 

 

Aumenti dei prezzi in Francia, Spagna, Germania e Portogallo

Restando nelle vicinanze dell’Italia, sono da segnalare gli incrementi in alcuni importanti Paesi. Tra il 2010 e il 2024, i prezzi delle abitazioni sono aumentati in Francia del 26,7%, in Spagna del 19% e in Germania del 76,4%. Ancora più grande l’aumento in Portogallo, con i costi leggermente raddoppiati (+109%), soprattutto negli ultimi anni pre-pandemici, con diverse misure per incentivare gli arrivi permanenti nel Paese.

 

L’aumento degli affitti

La situazione è decisamente diversa per quanto riguarda gli affitti, che hanno registrato un costante aumento dei prezzo tra il 2010 e il 2024. Nel rapporto si legge che si è calcolato un rincaro “in tutti i Paesi, tranne la Grecia (-16%). I maggiori aumenti sono stati registrati in Estonia (+208%), Lituania (+177%), Irlanda (+108%) e Ungheria (+107%)”. In Italia, la crescita è stata del 14%, di poco inferiore a quella media europea ma in linea con quella di Francia (+13,8%), Spagna (+10,3%) e Germania (+23,1%).

 

Che tipo di casa si predilige

Dal rapporto Eurostat emerge una preferenza per l’acquisto della propria abitazione di residenza, rispetto all’affitto, anche se la situazione è diversa da Paese a Paese. Riguardo alla media europea, nel 2024 il 68% dei cittadini viveva in una casa di proprietà e solo il 32% è in locazione. Le percentuali più elevate di proprietà sono in Romania (il 94%), Slovacchia (93%), Ungheria (92%) e Croazia (91%). Tra i Paesi Ue, quelli in cui è più comune l’affitto sono Germania (53%), seguita da Austria (46%) e Danimarca (39%).

Casa o appartamento?

Anche riguardo alla preferenza tra casa o appartamento, i dati differiscono non solo in base alla nazione, ma anche rispetto al se si vive in una città, in un paese, in una periferia o in una zona rurale. Nell'UE, nel 2024, il 51% della popolazione viveva in una casa, mentre il 48% in un appartamento (e l'1% in altri alloggi, come case galleggianti e furgoni). Le case sono più comuni in due terzi dei paesi dell'UE.

L'Irlanda (90%) ha registrato la quota più alta di popolazione che vive in una casa, seguita da Paesi Bassi e Belgio (entrambi al 77%) e Croazia (76%). Le quote più elevate di appartamenti sono state osservate in Spagna (65%), Lettonia (64%) e Malta (63%).

Città e periferia

Nelle città, il 73% della popolazione dell'UE viveva in un appartamento e il 27% in una casa. Nelle periferie, la percentuale di persone che vivevano in una casa era del 57% e quella di persone che vivevano in un appartamento era del 43%, mentre nelle zone rurali l'83% della popolazione viveva in una casa e solo il 16% in un appartamento.

Il sentirsi discriminati nella ricerca della casa

Un dato interessante riguarda la sensazione di essere discriminati quando si sta cercando una casa. La media Ue nel 2024 è bassa, intorno al 6% analizzando gli ultimi 5 anni. I paesi in cui la percentuale di chi ha ammesso di essersi sentito discriminato almeno una volta è più alta sono la Spagna e la Slovenia (entrambe al 9%). Quelli in cui il dato è più basso, sotto l’1%, sono Croazia, Ungheria, Italia e Romania.

 

