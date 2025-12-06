Case, compravendite in aumento: ecco le città dove si acquista di più

Rispetto allo stesso trimestre del 2024, “le città in cui il numero di case vendute è aumentato di più sono Milano, il cui mercato è in crescita dell’11,8%, e Palermo, che presenta una variazione positiva dell’8,5 per cento%”, spiega l’Agenzia delle Entrate sul suo magazine FiscoOggi. Nella maggior parte delle grandi città la crescita si aggira intorno al 6%, “a Genova il mercato della casa è simile a quello dello stesso periodo del 2024 infatti cresce solo dello 0,2%, invece a Bologna e soprattutto Firenze il mercato è negativo, le vendite sono diminuite rispettivamente dell’1,9% e del 4,9 per cento”.

