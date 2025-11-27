Immobiliare, più acquisti con mutuo. Prezzi in leggera crescita

Un capitolo a parte è quello degli affitti. Nel secondo semestre dell’anno Nomisma rileva uno spostamento di quota della domanda potenziale d’acquisto verso la locazione (rispettivamente del 49% e 51%). Secondo gli esperti, la crescita della domanda di affitto pari a 4 punti percentuali nell’ultimo anno è da imputarsi principalmente al fatto che la locazione rappresenta una soluzione temporanea in attesa di condizioni di mercato più favorevoli per l’acquisto e, in seconda battuta, alla capacità di rispondere meglio ai cambiamenti che stanno investendo il mondo del lavoro e gli stili di vita, oltre a consentire di impiegare la liquidità in altre forme di investimento.

In questo scenario, l’eccesso di domanda di affitto ha impresso una nuova spinta ai canoni: +3,5% su base tendenziale. I contratti ordinari, però, diminuiscono del 2%, mentre quelli transitori e quelli per studenti registrano aumenti significativi (rispettivamente +3,1% e +9,5%).