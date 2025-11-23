Mercato immobiliare, chiusure negozi fanno perdere valore alle case

Come mostra l’indagine realizzata insieme all’istituto Swg, negli ultimi dieci anni oltre la metà (55%) degli italiani ha notato la chiusura di librerie, negozi di articoli sportivi e giocattoli. Analoga è la percezione sulla cessata attività di punti vendita relativi ad abbigliamento, profumerie e gioiellerie (49%). A seguire ci sono i negozi di ferramenta e di arredamento e gli alimentari, rispettivamente il 46 e 45%.