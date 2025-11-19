Offerte Black Friday
A che punto siamo con la riforma della pubblica amministrazione?

Carlo Cottarelli

Economista
©Ansa

Facciamo il punto sulla strada fatta e su quella ancora da fare. Tra luci e ombre, ritardi e iniziative in corso, percezione e realtà: "la madre di tutte le riforme" è la chiave per rendere l’Italia un Paese dove è più facile fare attività di impresa 

