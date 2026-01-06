"Una parte dell'industria acquista prodotto estero a basso costo e lo spaccia come made in Italy, invece di valorizzare l'olio italiano di qualità al giusto prezzo. Raddoppiare le importazioni a dazio zero di olio tunisino sarebbe l'ennesima scelta suicida di un'Unione Europea che ha evidentemente deciso di cancellare le proprie produzioni distintive e di qualità agricole, a partire da quella di olio d'oliva", denunciano Coldiretti e Unaprol nel commentare, in una nota, l'annuncio del Governo della Tunisia dell'avvio di negoziati con l'Ue. "In Italia produciamo 300mila tonnellate di olio, ne consumiamo nel mercato interno 400mila tonnellate e ne esportiamo 300mila tonnellate. Com’è possibile - chiede l'organizzazione agricola - che il prezzo dell'olio italiano pagato agli agricoltori sia calato del 30%?" Si tratta, sottolineano Coldiretti e Unaprol, "di una speculazione da fermare da parte di taluni industriali trafficanti di olio". Nei primi nove mesi del 2025 gli arrivi in quantità di prodotto tunisino in Italia, segnalano Coldiretti e Unaprol, sono già aumentati del 38%, facendo crollare i prezzi dell'extravergine italiano di oltre il 20%, secondo l'analisi Coldiretti su dati Ismea.

