Trump toglie i dazi sui prodotti alimentari: cosa cambia per l'Italia?

Il presidente americano Donald Trump inverte la rotta e rimuove i dazi su centinaia di prodotti, nel tentativo di ridurre i prezzi degli alimentari e rispondere così alla frustrazione degli americani sul carovita. L'inquilino della Casa Bianca ha tolto le tariffe su cibi come carne bovina, banane, caffè e decine e decine di altri prodotti, dagli avocado ai pomodori, passando per le noci e i mango. L'ordine del tycoon è retroattivo al 13 novembre e prevede una serie di esenzioni su quegli alimenti che non possono essere prodotti negli Stati Uniti in quantità sufficienti per soddisfare la domanda interna.

