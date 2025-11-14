Dazi, i pastai italiani: "Sempre collaborato con gli Usa"

"Le prime due aziende che hanno partecipato attivamente all'indagine a cui è stato applicato questo dazio punitivo del 91,74% hanno sempre collaborato in passato e quest'anno gli è stato detto 'beh, non avete collaborato'. È un po' curioso, ci dispiace. Ci sembra che questa procedura preveda una sorta di inversione dell'onere della prova: cioè tu fai antidumping a meno che tu non mi provi che non sia stato il contrario, e questa prova è costosa sia in termini di tempo che di costi. Quindi dispiace sicuramente per queste due aziende”. Lo ha detto il Segretario dei Pastai Italiani Luigi Cristiano Laurenza, commentando l’impatto dei dazi USA sul settore. “Poi ci sono le 11 aziende comunque coinvolte nell'indagine che volevano in qualche modo contribuire per migliorare i dazi dell'anno precedente e che rischiano di vedersi applicati questi dazi punitivi in maniera del tutto ingiustificata” ha concluso.