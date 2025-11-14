Offerte Black Friday
Dazi, Trump abbassa tariffe su carne bovina, banane, caffè e pomodori

Mondo

L'ordine è retroattivo al 13 novembre e prevede una serie di esenzioni su prodotti che non possono essere prodotti negli Stati Uniti in quantità sufficienti per soddisfare la domanda interna. Il lungo elenco include anche noci, avocado e ananas. La riduzione era stata preannunciata da vari funzionari americani e si era già attirata una serie di critiche, con molti sui social che sono tornati a parlare i 'Taco Trump', ovvero 'Trump always chickens out', Trump si tira sempre indietro

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine per abbassare i dazi statunitensi sulle importazioni agricole come carne bovina, banane, caffè e pomodori, mentre il suo governo è sotto pressione da parte degli elettori alle prese con l'aumento del costo della vita. L'amministrazione Trump ha deciso che alcuni prodotti agricoli saranno esentati dai dazi "reciproci" imposti quest'anno - per contrastare comportamenti ritenuti sleali - dopo aver valutato questioni quali la capacità interna degli Stati Uniti di produrre determinati beni. Gli altri dazi in vigore continueranno ad essere applicati.

L'ordine esecutivo

Sotto pressione per abbassare il costo della vita degli americani, il presidente Usa Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che rimuove i dazi da lui stesso imposti, esentando articoli come caffè e frutta esotica. "Ho stabilito che alcuni prodotti agricoli non dovrebbero essere soggetti ai dazi reciproci" introdotti ad aprile, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti nell'ordine. L'elenco include prodotti che gli Stati Uniti non possono coltivare, o possono coltivare in quantità insufficienti a soddisfare il proprio fabbisogno, come caffè, tè, banane e altri frutti tropicali, e pinoli. Ma include anche tagli di carne bovina, in un momento in cui il prezzo di questa carne ha raggiunto livelli record nel Paese.

Export, +2,6% a settembre: +34,7% verso gli Usa nonostante i dazi

Il potere d'acquisto degli americani

Ad aprile, il presidente degli Stati Uniti ha imposto dazi cosiddetti "reciproci" di almeno il 10% sulla maggior parte dei prodotti importati negli Stati Uniti, in nome della riduzione del deficit commerciale del Paese e del sostegno alla produzione interna. Questi dazi si applicavano persino ai prodotti alimentari che non possono essere coltivati ​​negli Stati Uniti. Dopo una pesante sconfitta alle elezioni locali, la maggioranza repubblicana ha rimesso il costo della vita in cima alle sue priorità. Trump è stato rieletto con la promessa di migliorare il potere d'acquisto degli americani. Questa settimana, la Casa Bianca ha messo in avanti le misure adottate per abbassare i prezzi di beni essenziali come benzina e uova, nonché l'annuncio di un accordo per ridurre i prezzi di alcuni farmaci per la perdita di peso.

Usa, i dazi alla Corte Suprema. Trump: "Questione di vita o di morte"

