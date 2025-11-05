Offerte Sky
Usa, i dazi al vaglio della Corte Suprema. Trump: "Questione di vita o di morte"

Mondo
I giudici della Corte suprema iniziano ad ascoltare le parti in merito ai poteri del presidente degli Stati Uniti di imporre le tariffe. La sentenza, che potrebbe arrivare tra settimane o anche mesi, potrebbe avere importanti conseguenze economiche e politiche sul secondo mandato del tycoon. "Con una vittoria, avremo una straordinaria, ma giusta, sicurezza finanziaria e nazionale. Senza di essa, saremmo praticamente indifesi di fronte ad altri Paesi", ha dichiarato il numero 1 della Casa Bianca

I dazi di Donald Trump davanti alla Corte Suprema. I giudici sono chiamati a pronunciarsi sulla legalità dell'uso da parte del presidente degli Stati Uniti dei poteri di emergenza per imporre dazi sulle importazioni da quasi tutti i partner commerciali del Paese. La loro decisione, che potrebbe arrivare nell'arco di settimane o mesi, avrà enormi conseguenze economiche e politiche, oltre a essere essenziale nell'agenda del secondo mandato di Trump.

Le scelte della Corte suprema

Finora la Corte Suprema a maggioranza conservatrice è stata ricettiva di fronte alle rivendicazioni di Trump in merito all'autorità e ai poteri del presidente, pronunciandosi però su richieste di emergenza tecnicamente temporanee. È la prima volta che nel secondo mandato di Trump che i giudici sono chiamati a entrare nei meriti legali del caso sui dazi, quella che è una delle priorità della sua amministrazione. Molte aziende sono in pressing sulla Corte Suprema affinché si pronunci contro i dazi di Trump. La Chamber of Commerce, la Confindustria americana, è contro le tariffe, che hanno già causato "danni irreparabili" alle aziende americane. Se i saggi dovessero pronunciarsi contro Trump, uno dei nodi maggiori da sciogliere sarebbe quello dei rimborsi, calcolando che finora, secondo alcune stime, l’amministrazione ha raccolto quasi 90 miliardi di dollari dai dazi.

Trump: "Questione di vita o di morte"

"Il caso della Corte Suprema degli Stati Uniti è, letteralmente, questione di vita o di morte per il nostro Paese. Con una vittoria, avremo una straordinaria, ma giusta, sicurezza finanziaria e nazionale. Senza di essa, saremmo praticamente indifesi di fronte ad altri Paesi che, da anni, hanno approfittato di noi", ha scritto Donald Trump alla vigilia dell'udienza in cui la Corte Suprema ascolta le argomentazioni delle parti sui poteri del presidente di imporre dazi. "Il nostro mercato azionario continua a toccare massimi storici e il nostro Paese non è mai stato più rispettato di quanto lo sia ora. Una grande parte di questo è la sicurezza economica creata dai dazi e dagli accordi che abbiamo negoziato grazie a essi", ha concluso.

