Guerra Ucraina Russia, bombardieri russi sul Mare di Barents. LIVE

I Tu-95MS hanno sorvolato le acque neutrali del Mare di Barents e del Mare di Norvegia per una missione pianificata e in alcuni tratti sono stati seguiti da caccia della Nato che si sono levati in volo. Intanto Mosca frena sul nuovo piano di pace Usa-Ucraina in 20 punti. Il messaggio di Zelensky per Natale: “Vogliamo la pace”
Mentre Zelensky torna a chiedere la pace nel suo messaggio di Natale, Mosca frena sul nuovo piano in 20 punti che sarebbe stato messo a punto da Usa e Ucraina.
Intanto nelle ultime ore dei bombardieri russi hanno sorvolato le acque neutrali del Mare di Barents e del Mare di Norvegia per una missione pianificata e in alcuni tratti sono stati seguiti da caccia della Nato che si sono levati in volo. I sorvoli di velivoli militari russi per esercitazioni o ricognizioni si sono intensificati negli ultimi mesi con l'innalzamento della tensione tra Mosca e l'Ue.
Il discorso di Natale di Zelensky: “Chiediamo la pace”
Sindaco Mosca: abbattuti 8 droni in volo verso capitale
Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha riferito che nelle prime ore del 25 dicembre la contraerea ha abbattuto otto droni che stavano "attaccando" la capitale russa. A riportarlo è la Ukrainska Pravda. Gli abbattimenti sono avvenuti tra le 2 e le 2 e 20 ora locale.
Mosca frena sul piano di pace in 20 punti
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato i dettagli dell'ultimo accordo per porre fine alla guerra, affermando che è stato concordato tra i negoziatori di Kiev e Washington e inviato a Mosca per un riscontro
Ucraina, il nuovo piano di pace Usa-Kiev in 20 punti. Ma Mosca frenaVai al contenuto
Bombardieri russi sul Mare di Barents, jet Nato li seguono
Bombardieri strategici russi a lungo raggio Tu-95MS hanno sorvolato le acque neutrali del Mare di Barents e del Mare di Norvegia per una missione pianificate e in alcuni tratti sono stati seguiti da caccia della Nato che si sono levati in volo: lo ha riferito il ministero della Difesa russo, citato dall'agenzia Tass. Il volo, nel quale i bombardieri erano scortati dai caccia Su-33 della Marina russa, è durato più di sette ore e la Difesa russa ha riferito che sono stati seguiti da caccia "stranieri". I sorvoli di velivoli militari russi sul Mare di Barents e sul Mare di Norvegia per esercitazioni o ricognizioni si sono intensificati negli ultimi mesi con l'innalzamento della tensione tra Mosca e l'Ue.