Mosca promette patto di non aggressione reciproca con Paesi Nato. LIVE

Un tribunale russo ha condannato Sergei Udaltsov, leader di un partito di sinistra radicale, a sei anni di carcere per "giustificazione del terrorismo", hanno riportato giovedi' i media locali.Udaltsov, in custodia cautelare dal gennaio 2024, presentera' ricorso e ha annunciato che iniziera' uno sciopero della fame, ha riportato l'agenzia di stampa russa Interfax. "Udaltsov e' stato condannato a sei anni di carcere", ha annunciato Interfax. Scontera' la pena in una colonia penale di massima sicurezza.Dall'attacco su larga scala all'Ucraina del febbraio 2022, le autorita' russe hanno condotto una brutale repressione, prendendo di mira principalmente coloro che si oppongono all'offensiva, ma anche coloro che la sostengono pur rimanendo critici nei confronti del governo.Sergei Udaltsov, 48 anni, si e' quindi dichiarato favorevole all'offensiva russa in Ucraina nel 2022, cosi' come aveva sostenuto l'annessione della penisola ucraina di Crimea nel 2014, ma si e' opposto ad altre politiche portate avanti dal Cremlino.