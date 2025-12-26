Mosca promette patto di non aggressione reciproca con Paesi Nato. LIVE

Guerra Ucraina, Russia apre a patto non aggressione Nato. Zelensky sente inviati Usa. LIVE
Mosca è pronta a firmare un patto di non aggressione reciproca con Nato e Unione europea: lo ha assicurato la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. Colloquio telefonico tra Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Il leader ucraino: “Ci sono buone idee che possono contribuire al risultato di una pace duratura”. In Ucraina non si fermano però gli attacchi russi
La Russia è pronta a firmare un patto di non aggressione reciproca con i Paesi Nato. Ad annunciarlo la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, ma, ha aggiunto, "dovrà trattarsi di un atto giuridico internazionale a tutti gli effetti". Colloquio telefonico tra Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner: "Abbiamo discusso - ha spiegato il leader ucraino - di alcuni importanti dettagli. Ci sono delle buone idee che possono contribuire al risultato di una pace duratura". Per Mosca però il discorso di Natale di Zelensky, in cui questi si augurava la morte di Putin, "solleva dubbi sulla sua capacità di prendere decisioni adeguate per una risoluzione pacifica del conflitto". Secondo la stampa russa intanto Putin continuerebbe a chiedere la cessione dell'intero Donbass e sarebbe ancora in discussione con gli Usa la questione della gestione della centrale di Zaporizhzhia. Nella notte attacchi su una "infrastruttura critica" nella regione di Volinia, Ucraina occidentale.
Zelensky: "Incontrerò Trump nel prossimo futuro"
Il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un messaggio su X che incontrera' il presidente Usa Donald Trump "nel prossimo futuro". La notizia segue i colloqui telefonici di ieri con l'inviato speciale Usa Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner, ai quali sono seguiti ulteriori "contatti" dei rappresentanti della Casa Bianca con il segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale ucraino, Rustem Umerov.
Il discorso di Natale di Zelensky: 'Ora la pace'. Ed evoca morte Putin. VIDEO
“Chiediamo la pace per l'Ucraina. Lottiamo per essa. E preghiamo per essa”, ha detto Zelensky nel suo discorso di Natale. Il presidente ucraino ha accusato la Russia di aver lanciato attacchi massicci con droni e missili, che, secondo Zelensky, “non hanno assolutamente nulla in comune con il cristianesimo”.
Russia: condannato oppositore della sinistra radicale
Un tribunale russo ha condannato Sergei Udaltsov, leader di un partito di sinistra radicale, a sei anni di carcere per "giustificazione del terrorismo", hanno riportato giovedi' i media locali.Udaltsov, in custodia cautelare dal gennaio 2024, presentera' ricorso e ha annunciato che iniziera' uno sciopero della fame, ha riportato l'agenzia di stampa russa Interfax. "Udaltsov e' stato condannato a sei anni di carcere", ha annunciato Interfax. Scontera' la pena in una colonia penale di massima sicurezza.Dall'attacco su larga scala all'Ucraina del febbraio 2022, le autorita' russe hanno condotto una brutale repressione, prendendo di mira principalmente coloro che si oppongono all'offensiva, ma anche coloro che la sostengono pur rimanendo critici nei confronti del governo.Sergei Udaltsov, 48 anni, si e' quindi dichiarato favorevole all'offensiva russa in Ucraina nel 2022, cosi' come aveva sostenuto l'annessione della penisola ucraina di Crimea nel 2014, ma si e' opposto ad altre politiche portate avanti dal Cremlino.
Media: "Putin continua a chiedere la cessione dell'intero Donbass"
Secondo la rivista russa Kommersant, citata dalla Ukrainska Pravda, il leader del Cremlino Vladimir Putin ha affermato che la Russia, nei negoziati con gli Stati Uniti, continua a chiedere loro la consegna dell'intero territorio del Donbass, che non è riuscita a conquistare. Durante la riunione di Capodanno del Consiglio di Stato, Putin ha annunciato le "concessioni" che "ha fatto a se stesso" ad Anchorage, lasciando intendere che la Russia continua a chiedere la cessione di tutto il territorio del Donbass, che non è riuscita a conquistare. Inoltre, secondo Kommersant, Putin non ha nascosto che si stava discutendo della gestione congiunta della centrale nucleare di Zaporizhia con la parte americana (e non con quella ucraina).
Media russi: "Per Putin questione Zaporizhzhia ancora aperta con Usa"
In un incontro con i rappresentanti del mondo imprenditoriale, il presidente russo Vladimir Putin ha menzionato la situazione relativa alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo riporta la testata russa Kommersant, ripresa anche dai media ucraini. Secondo Putin la gestione congiunta dell'impianto, senza la partecipazione dell'Ucraina, è in fase di discussione con gli Stati Uniti. Il presidente ha inoltre chiarito che la parte americana è interessata a stabilire attività minerarie presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Allo stesso tempo, su iniziativa degli Stati Uniti, le parti stanno valutando la fornitura di energia elettrica all'Ucraina. Separatamente, Putin ha osservato che gli specialisti ucraini continuano a lavorare presso l'impianto, ma ora sono in possesso di passaporti russi. La centrale nucleare di Zaporizhzhia (Znpp) è la più grande centrale nucleare d'Europa. L'impianto si trova nei pressi di Energodar, sulla riva sinistra del fiume Dnepr. La Russia ha assunto il controllo dell'impianto nel marzo 2022, sottolinea il Kommersant, e l'impianto è stato trasferito alla gestione di Rosenergoatom Jsc (parte di Rosatom).
Media ucraini: "A Kramatorsk droni danno la caccia ai civili, un morto"
La comunità di Kostiantynivka, città dell'Ucraina orientale nel distretto di Kramatorsk, nel Donetsk, continua a subire attacchi deliberati da parte delle forze russe, che utilizzano droni per dare la caccia ai civili e sferrano attacchi anche durante le missioni di evacuazione. E' quanto scrive su Facebook il capo dell'Amministrazione Militare della città Serhii Horbunov, riportato da Rbc-Ukraine. Secondo l'Amministrazione Militare della città di Kostiantynivka, una persona è stata uccisa in un attacco con drone, mentre altre due hanno riportato ferite di varia gravità. I feriti sono stati rapidamente trasportati in un ospedale di Druzhkivka, dove stanno ricevendo cure mediche. Al momento dell'attacco, stavano partecipando a una missione di evacuazione, contribuendo a salvare i loro vicini. Il fuoco russo avrebbe colpito anche un'auto civile appartenente al gruppo di volontari 'Associazione Volontari di Kramatorsk', che evacuava quotidianamente i residenti dalle aree ad alto rischio. Non sono stati segnalati danni agli edifici residenziali. L'Amministrazione militare di Kostiantynivka avverte che non ci sono più luoghi sicuri nella comunità, poiché le forze russe stanno deliberatamente prendendo di mira veicoli e pedoni civili. Le autorità sottolineano che l'evacuazione verso regioni più sicure rimane il modo più efficace per proteggere vite umane.