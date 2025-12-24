Ucraina, discorso di Natale di Zelensky: “Chiediamo la pace”

“Chiediamo la pace per l'Ucraina. Lottiamo per essa. E preghiamo per essa”, ha detto Zelensky nel suo discorso di Natale. Il presidente ucraino ha accusato la Russia di aver lanciato attacchi massicci con droni e missili, che, secondo Zelensky, “non hanno assolutamente nulla in comune con il cristianesimo”.