Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ucraina, discorso di Natale di Zelensky: “Chiediamo la pace”

Mondo

“Chiediamo la pace per l'Ucraina. Lottiamo per essa. E preghiamo per essa”, ha detto Zelensky nel suo discorso di Natale. Il presidente ucraino ha accusato la Russia di aver lanciato attacchi massicci con droni e missili, che, secondo Zelensky, “non hanno assolutamente nulla in comune con il cristianesimo”.

Prossimi video

Ucraina, discorso di Natale di Zelensky: “Chiediamo la pace”

Mondo

Ucraina, piano di pace Usa-Kiev al vaglio del Cremlino

Mondo

Ue si schiera con Breton dopo che Usa sospende il visto

Mondo

Corea del Nord, Kim Jong Un inaugura nuovi hotel di lusso

Mondo

Cardinale Pizzaballa da Betlemme: Dopo buio, serve la luce

Mondo

Ucraina, Zelensky: "No rinuncia a NATO in piano USA"

Mondo