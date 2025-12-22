Nato, accuse alla Russia: sviluppa arma per colpire la rete Starlink

Le possibili ripercussioni preoccupano anche la Russia

Alcuni analisti affermano di dubitare che un'arma del genere possa funzionare senza causare un caos incontrollabile nello spazio per aziende e Paesi, tra cui la stessa Russia e il suo alleato Cina, che dipendono da migliaia di satelliti in orbita per le comunicazioni, la difesa e altre necessità vitali. Tali ripercussioni, tra cui i rischi per i propri sistemi spaziali, potrebbero dissuadere Mosca dal dispiegare o utilizzare un'arma del genere, hanno affermato gli analisti. Ma il comandante della divisione spaziale dell'esercito canadese, il generale di brigata Christopher Horner, ha affermato che un simile lavoro russo non può essere escluso alla luce delle precedenti accuse degli Stati Uniti secondo cui anche la Russia starebbe perseguendo un'arma nucleare spaziale indiscriminata. "Non posso dire di essere stato informato su quel tipo di sistema. Ma non è improbabile", ha detto.