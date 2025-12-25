Turchia, preparavano attacchi durante le feste: 115 arresti

Il blitz segue di alcuni giorni l’arresto, tra Afghanistan e Pakistan, di un presunto leader dell’Isis che stava organizzando attacchi regionali e internazionali, fermato dai servizi segreti turchi

In Turchia è scattata una vasta retata contro presunti membri dello Stato islamico, accusati di preparare attentati durante le festività natalizie e di Capodanno. Secondo quanto riferito dalla Procura di Istanbul, gli investigatori hanno ordinato l’arresto di 137 persone, riuscendo a fermarne 115, sulla base di informazioni di intelligence che indicavano come l’Is stesse pianificando attacchi mirati a colpire durante le celebrazioni. Gli arresti arrivano a pochi giorni dalla cattura, avvenuta tra Afghanistan e Pakistan, di un presunto leader dell’organizzazione jihadista, ritenuto responsabile della pianificazione di attentati non solo nella regione, ma anche in Turchia e in diverse città europee, bloccato grazie all’azione del servizio di intelligence turco.