Ucraina Russia, attacco di missili e droni nella notte a Kiev, scatta allarme aereo. LIVE
Sono stati colpiti i distretti di Holosiivskyi e Pecherskyi, dove sono scoppiati roghi in abitazioni private. Inoltre, un edificio residenziale di nove piani è stato danneggiato nel distretto di Darnytskyi. Gli attacchi russi hanno già causato gravi danni alle infrastrutture energetiche del Paese, determinando blackout elettrici e problemi di riscaldamento in diverse città
Le forze russe hanno lanciato nella notte un attacco combinato con missili e droni sulla capitale ucraina, Kiev, provocando incendi in due distretti.Secondo Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, sono stati colpiti i distretti di Holosiivskyi e Pecherskyi, dove sono scoppiati roghi in abitazioni private. Inoltre, un edificio residenziale di nove piani è stato danneggiato nel distretto di Darnytskyi.Le autorità ucraine stanno verificando informazioni su eventuali danni ulteriori e vittime.Gli attacchi russi hanno già causato gravi danni alle infrastrutture energetiche del Paese, determinando blackout elettrici e problemi di riscaldamento in diverse città, inclusa Kiev.
Ucraina, diverse esplosioni a Kiev. allarme aereo
Diverse esplosioni hanno scosso Kiev nelle ultime ore dopo che le autorità avevano lanciato l’allarme per possibili attacchi aerei sulla capitale ucraina in concomitanza con i colloqui di Ginevra tra rappresentanti ucraini e statunitensi volti a porre fine all’invasione russa."Il nemico sta attaccando la città con droni e missili balistici" ha dichiarato su Telegram Tymur Tkachenko capo dell’amministrazione militare di Kiev. "La difesa aerea è in azione. Restate nei rifugi fino al cessato allarme!".