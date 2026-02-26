Le forze russe hanno lanciato nella notte un attacco combinato con missili e droni sulla capitale ucraina, Kiev, provocando incendi in due distretti.Secondo Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, sono stati colpiti i distretti di Holosiivskyi e Pecherskyi, dove sono scoppiati roghi in abitazioni private. Inoltre, un edificio residenziale di nove piani è stato danneggiato nel distretto di Darnytskyi.Le autorità ucraine stanno verificando informazioni su eventuali danni ulteriori e vittime.Gli attacchi russi hanno già causato gravi danni alle infrastrutture energetiche del Paese, determinando blackout elettrici e problemi di riscaldamento in diverse città, inclusa Kiev.

