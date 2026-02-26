Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ucraina Russia, attacco di missili e droni nella notte a Kiev, scatta allarme aereo. LIVE

live Mondo
©Getty

Sono stati colpiti i distretti di Holosiivskyi e Pecherskyi, dove sono scoppiati roghi in abitazioni private. Inoltre, un edificio residenziale di nove piani è stato danneggiato nel distretto di Darnytskyi. Gli attacchi russi hanno già causato gravi danni alle infrastrutture energetiche del Paese, determinando blackout elettrici e problemi di riscaldamento in diverse città

in evidenza

Le forze russe hanno lanciato nella notte un attacco combinato con missili e droni sulla capitale ucraina, Kiev, provocando incendi in due distretti.Secondo Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, sono stati colpiti i distretti di Holosiivskyi e Pecherskyi, dove sono scoppiati roghi in abitazioni private. Inoltre, un edificio residenziale di nove piani è stato danneggiato nel distretto di Darnytskyi.Le autorità ucraine stanno verificando informazioni su eventuali danni ulteriori e vittime.Gli attacchi russi hanno già causato gravi danni alle infrastrutture energetiche del Paese, determinando blackout elettrici e problemi di riscaldamento in diverse città, inclusa Kiev.

Per approfondire:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Ucraina, attacco combinato missili-droni su Kiev

Le forze russe hanno lanciato nella notte un attacco combinato con missili e droni sulla capitale ucraina, Kiev, provocando incendi in due distretti.Secondo Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, sono stati colpiti i distretti di Holosiivskyi e Pecherskyi, dove sono scoppiati roghi in abitazioni private. Inoltre, un edificio residenziale di nove piani è stato danneggiato nel distretto di Darnytskyi.Le autorità ucraine stanno verificando informazioni su eventuali danni ulteriori e vittime.Gli attacchi russi hanno già causato gravi danni alle infrastrutture energetiche del Paese, determinando blackout elettrici e problemi di riscaldamento in diverse città, inclusa Kiev.

Ucraina, diverse esplosioni a Kiev. allarme aereo

Diverse esplosioni hanno scosso Kiev nelle ultime ore dopo che le autorità avevano lanciato l’allarme per possibili attacchi aerei sulla capitale ucraina in concomitanza con i colloqui di Ginevra tra rappresentanti ucraini e statunitensi volti a porre fine all’invasione russa."Il nemico sta attaccando la città con droni e missili balistici" ha dichiarato su Telegram Tymur Tkachenko capo dell’amministrazione militare di Kiev. "La difesa aerea è in azione. Restate nei rifugi fino al cessato allarme!".

Mondo: Ultime notizie

Vance: "Prove che Iran sta provando a ricostruire armi nucleari"

Mondo

Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni all'Iran. "Preferisco risolvere la questione con...

Ucraina, Zelensky a Trump: "Colloqui siano a livello leader"

Mondo

Con il presidente americano Donald Trump "abbiamo discusso le questioni che i nostri...

Epstein files, New York Times: “Sparite accuse di donna a Trump"

Mondo

Il dipartimento di Giustizia ha specificato che nella sua revisione ha trattenuto solo i...

Cuba, guardia costiera spara contro un motoscafo Usa: 4 morti

Mondo

Intercettata da un'unità della Guardia Costiera nei pressi di Corralillo, l'imbarcazione, che...

Spagna, è morto Antonio Tejero: guidò il tentato golpe nel 1981

Mondo

Principale protagonista del fallito golpe del 23 febbraio 1981 in Spagna e simbolo del putsch,...

Mondo: I più letti