Paralimpiadi, Kiev: "Non parteciperemo alla cerimonia apertura"

©Getty

Ad annunciarlo è stato lo stesso Comitato Paralimpico Nazionale ucraino, specificando che la decisione è stata presa in segno di protesta contro la scelta del Comitato Paralimpico Internazionale di consentire agli atleti russi di gareggiare sotto la loro bandiera nazionale

Gli atleti paralimpici ucraini non parteciperanno alla cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici 2026. Ad annunciarlo è stato il Comitato Paralimpico Nazionale ucraino, specificando che la decisione è stata presa in segno di protesta contro la scedlta del Comitato Paralimpico Internazionale di consentire agli atleti russi di gareggiare sotto la loro bandiera nazionale. "La squadra paralimpica ucraina e il Comitato Paralimpico Nazionale dell'Ucraina boicottano la cerimonia di apertura dei XIV Giochi Paralimpici Invernali e chiedono che la bandiera ucraina non venga utilizzata alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2026!", ha dichiarato il comitato in un comunicato. 

©Ansa

Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO

Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 26 medaglie superando il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali stabilito a Lillehammer nel 1994, quando furono 20

Paralimpiadi, Kiev: "Non parteciperemo alla cerimonia apertura"

