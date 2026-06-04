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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Iran, Camera Usa ordina il ritiro dalla guerra: Trump può porre il veto

Mondo
©Ansa

La risoluzione, adottata grazie all'appoggio di quattro membri del partito repubblicano di Donald Trump che si sono uniti ai democratici, è soprattutto simbolica. Il presidente statunitense infatti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato

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La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La risoluzione, adottata grazie all'appoggio di quattro membri del partito repubblicano di Donald Trump che si sono uniti ai democratici, è soprattutto simbolica. Il presidente statunitense infatti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. 

La risoluzione contro la guerra in Iran

"Questo è un messaggio forte e inequivocabile a Donald Trump, a nome del popolo americano: è giunto il momento di porre fine alla sua guerra di scelta in Iran, profondamente impopolare e illegale", hanno scritto su X i membri democratici della commissione esteri della Camera. Una risoluzione analoga aveva superato una fase procedurale cruciale al Senato alla fine di maggio.

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