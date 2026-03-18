La grande nave da guerra stava svolgendo una missione a supporto della guerra contro l’Iran. Il Comando Centrale Usa ha però specificato che l’incendio non è stato dovuto a un attacco da parte di Teheran, bensì al malfunzionamento di una asciugatrice che ha innescato un incendio nella lavanderia di bordo. La portaerei sarà spostata a Creta per le riparazioni che dureranno almeno una settimana

Sulla portaerei Gerald Ford oltre 600 marinai sono rimasti senza letto, costretti a dormire dove capita o a darsi il cambio con i commilitoni per qualche ora di sonno. Il motivo? Un incendio avvenuto il 12 marzo, partito dalla lavanderia di bordo e innescato probabilmente dal malfunzionamento di un'asciugatrice. Per domare le fiamme, che fortunatamente non hanno provocato vittime ma solo qualche ferito non grave e circa 200 marinai lievemente intossicati, ci sono volute oltre 30 ore. Ma l’incendio della lavanderia a bordo della portaerei Gerald Ford è solo l’ultimo dei guai avvenuti sulla grande nave da guerra statunitense. Al suo arrivo per una missione nel Mediterraneo, ad aprile 2025, la Ford aveva dovuto fare tappa a Malta per una riparazione urgente: circa 650 servizi igienici erano fuori uso, con perdite di liquami. La riparazione è costata oltre 400 mila dollari e non era la prima: pare che sia stato fatto un errore nella progettazione dello schema delle toilette.