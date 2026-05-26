Le vittime, ha indicato la procura federale del Belgio, sono il conducente del minibus, di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni, e due ragazzi di 15 e 12 anni. Secondo il gestore della rete ferroviaria belga, Infrabel, si tratta di uno degli incidenti più gravi avvenuti a un passaggio a livello in Belgio. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen ha detto che "L'Europa è in lutto con il Belgio"