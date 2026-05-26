Le vittime, ha indicato la procura federale del Belgio, sono il conducente del minibus, di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni, e due ragazzi di 15 e 12 anni. Secondo il gestore della rete ferroviaria belga, Infrabel, si tratta di uno degli incidenti più gravi avvenuti a un passaggio a livello in Belgio. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen ha detto che "L'Europa è in lutto con il Belgio"
- E' di quattro morti il bilancio del grave incidente che questa mattina ha visto uno scuolabus scontrarsi con un treno sul passaggio a livello di Buggenhout, una località delle Fiandre orientali, a 30 km a nord di Bruxelles. La situazione è apparsa subito grave per i passeggeri del bus
- Secondo il gestore della rete ferroviaria belga, Infrabel, si tratta di uno degli incidenti più gravi avvenuti a un passaggio a livello in Belgio. La collisione è avvenuta intorno alle 8:15 del mattino al passaggio a livello situato all'incrocio tra Stationsstraat e Vierhuizen Street. Le circostanze sono ancora oggetto di indagine, ma le prime informazioni indicano che il passaggio a livello era chiuso al momento dell'incidente
- La Procura, nel corso di una conferenza stampa ha confermato la presenza di 4 morti: l'autista dello scuolabus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e due ragazzi di 12 e 15 anni. Gli altri 5 ragazzi presenti sullo scuolabus al momento dell'impatto hanno riportato ferite e sono ricoverati in condizioni stabili. La ministra fiamminga della Mobilità, Annick De Ridder (N-VA) ha dichiarato che è ancora "troppo presto per attribuire la responsabilità dell'incidente a qualcuno"
- Al momento dell'impatto con lo scuolabus a Buggenhout, il treno aveva già rallentato dai 120 ai circa 90 chilometri orari. Lo riferiscono ai media locali le autorità investigative belghe, mentre proseguono gli accertamenti sull’incidente che questa mattina ha causato quattro vittime. Secondo quanto ricostruito finora, il macchinista stava già riducendo la velocità in vista della stazione vicina e ha azionato anche il freno d’emergenza, senza però riuscire a evitare lo schianto.
- I ragazzi coinvolti nell’incidente dello scuolabus a Buggenhout, in Belgio, frequentavano la Richtpunt Campus Buggenhout, un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico. Lo ha riferito in conferenza stampa il consigliere scolastico della provincia delle Fiandre orientali, Kurt Moens, esprimendo il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime. I due adolescenti morti nell'incidente avevano 12 e 15 anni. "Per la nostra scuola è una vera tragedia" ha dichiarato Moens
- Non si sono registrati feriti a bordo del treno, ma i servizi di emergenza sono intervenuti in forze dopo essere stati allertati. Molti i messaggi di solidarietà e vicinanza arrivati dal mondo politico belga ed europeo. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen ha detto che "L'Europa è in lutto con il Belgio", mentre la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola rivolgendosi alle famiglie delle vittime ha scritto sui social "l'Europa piange con voi"
- Anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha voluto inviare un messaggio alle famiglie delle vittime, augurando ai "feriti una rapida guarigione". Il primo ministro belga Bart de Wever si è detto "profondamente colpito dal terribile incidente". Il ministro della Giustizia, Annelies Verlinden (CD&V), ha offerto "le sue sincere condoglianze alle vittime e alle loro famiglie" ringraziando i soccorritori presenti sul posto