A renderlo noto è l’associazione Our Voice, cui appartiene l’attivista che il 19 luglio 2025 a Palermo aveva parlato contro la Commissione contestando le scelte investigative sul tema delle stragi. “Non ci faremo intimidire. Rivendichiamo il diritto di critica politica verso chi ricopre ruoli istituzionali così delicati”, fanno sapere dall’associazione

Chiara Colosimo, presidente della commissione nazionale antimafia, ha querelato l'attivista dell'associazione Our Voice Jamil El Sadi. La denuncia fa riferimento a un episodio risalente al 19 luglio 2025 a Palermo: l’attivista, parlando a nome dell’associazione, era intervenuto durante una manifestazione organizzata per l'anniversario della strage di via d'Amelio dal movimento delle agende rosse di Salvatore Borsellino contestando le scelte investigative portate avanti dalla commissione sul tema delle stragi. A rendere nota la notizia della querela è la stessa Our Voice.

Our Voice: “Non ci faremo intimidire”

"Abbiamo deciso di rendere pubblica questa notizia perché non abbiamo alcuna intenzione di arretrare”, fanno sapere da Our Voice. “E di certo non ci faremo intimidire. Rivendichiamo il diritto di critica politica verso chi ricopre ruoli istituzionali così delicati e continuiamo a pensare che il confronto democratico non possa essere sostituito dalle querele. Confidiamo pienamente nella magistratura, che grazie anche alla vittoria del NO al referendum resta autonoma e indipendente dal potere politico. Saranno i magistrati a valutare serenamente i fatti e il contenuto di parole pronunciate pubblicamente nell'ambito del legittimo diritto di critica politica".