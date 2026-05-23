Strage Capaci, a Palermo le celebrazioni per il 34° anniversario. FOTO

La commemorazione della strage di Capaci del 1992 a Palermo è avvenuta alla presenza dei ministri Piantedosi, Nordio e Giuli. Chiara Colosimo, presidente della Commissione antimafia, è arrivata a braccetto con Lucia Borsellino, figlia del giudice Paolo, e Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni, che ieri ha aperto il Museo del Presente dedicato ai due magistrati. “La commissione fa un lavoro importante sia per i tempi che per tutto quello che ne è uscito”, ha ricordato Colosimo