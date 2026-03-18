L'amministrazione Trump starebbe cercando di destituire il presidente cubano Miguel Díaz-Canel. A rivelarlo il New York Times, citando "quattro persone a conoscenza dei colloqui". Secondo il Nyt, gli americani hanno fatto capire ai negoziatori cubani che il presidente deve dimettersi: se i cubani acconsentissero, si tratterebbe del primo grande sconvolgimento politico derivante dai colloqui tra i due Paesi, iniziati alcuni mesi fa. Secondo alcuni funzionari, la rimozione del capo di Stato cubano consentirebbe cambiamenti economici strutturali nel Paese, che Díaz-Canel, considerato dai funzionari un intransigente, difficilmente appoggerebbe. Miguel Diaz-Canel però respinge le minacce "quasi quotidiane" del presidente Usa: "Di fronte allo scenario peggiore, Cuba ha una garanzia: qualsiasi aggressore esterno incontrerà una resistenza incrollabile", ha scritto Diaz-Canel su X.

Trump: "Faremo qualcosa con Cuba molto presto"

Washington negli ultimi giorni intensificato la pressione sulle autorità comuniste cubane affinché consentano riforme di libero mercato, mentre l'isola impoverita si affanna a riprendersi da un blackout elettrico che ha colpito tutto il paese. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che la decisione di Cuba, annunciata questa settimana, di permettere agli esuli di investire e possedere attività commerciali non è sufficiente. "Quello che hanno annunciato ieri non è abbastanza drastico. Non risolverà il problema. Quindi dovranno prendere delle decisioni importanti", ha detto Rubio, cubano-americano e acceso critico del partito al governo dell'isola, ai giornalisti alla Casa Bianca. Il presidente Donald Trump, che solo lunedì aveva affermato che avrebbe "conquistato" Cuba, ha aggiunto: "Faremo qualcosa con Cuba molto presto".