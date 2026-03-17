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Cuba, blackout totale dopo collasso della rete elettrica

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Un blackout ha colpito Cuba dopo il collasso della rete elettrica nazionale, lasciando circa 10 milioni di persone senza corrente. L’Avana è rimasta al buio mentre i residenti affrontano difficoltà legate anche a carenze di acqua, cibo e carburante. Le autorità stanno lavorando per ripristinare il servizio.

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